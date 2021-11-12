كشف عضو لجنة الموارد البشرية في غرفة الرياض، نايف التميمي، اليوم (الجمعة)، أبرز أسباب استقالة 177 ألفًا من الموظفين السعوديين من مناصبهم خلال 3 أشهر.
وأرجع خلال لقائه في برنامج “120” على قناة الإخبارية، أسباب استقالة بعض الموظفين من مناصبهم بشكل رئيسي، إلى توفير رؤية 2030 للعديد من الفرص الوظيفية، وهو ما دفع بعض الموظفين للتخلي عن مناصبهم للاتجاه إلى جهات عمل جديدة.
وأكد أن استقالة الموظفين قد ترجع لعدم وضوح المسار الوظيفي ونقص التدريب، مشيرًا إلى أن هذه العوامل تؤدي في النهاية إلى غياب الأمان الوظيفي. وفق “أخبار 24”.
وأشار التميمي إلى دور العوامل الديموغرافية في استقالات الموظفين، حيث أكد أن بعضهم يلجأ إلى التخلي عن وظيفته لانتقاله من مدينة إلى أخرى، موضحًا أن الرياض تعد من أكثر المدن الجاذبة للشباب السعودي القادم من مدن أخرى، وذلك نظرًا لتوافر وظائف أفضل من تلك المتاحة لهم في مدنهم.
وكانت الهيئة العامة للإحصاء قد ذكرت أن 177 ألف موظف كانوا قد استقالوا من وظائفهم خلال 3 أشهر.
فيديو | 3 أسباب لاستقالة أكثر من 177 ألف موظف خلال 3 أشهر.. تعرف عليها مع عضو لجنة الموارد البشرية#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/pqakl2uasL
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 12, 2021