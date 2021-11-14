الأمير تركي الفيصل: ما يحصل في لبنان أمر مؤسف ومن يدفع ثمنه هو الشعب

قال رئيس الاستخبارات العامة الأسبق الأمير تركي الفيصل إن ما يحصل في لبنان أمر مؤسف، كما في العراق وأفغانستان، مبيناً أن من يدفع ثمن ذلك هو الشعب اللبناني.
وأضاف خلال استضافته في برنامج “البعد الآخر” على قناة “العربية” أن الشعب اللبناني بكافة مكوناته، ومن ضمنهم الإخوة الشيعة ليسوا جميعاً راغبين في سيطرة حزب الله على لبنان كما هو حاصل اليوم.
وأبان أنه لو كان لديه وصفة لحل هذه القضية لما تأخر في تقديمها للبنانيين، مضيفاً أن ما يستطيع قوله هو أن الأمر يرجع للشعب اللبناني نفسه.
#البعد_الآخر | الأمير #تركي_الفيصل: ما يحدث في #لبنان أمر مؤسف والشعب اللبناني يعاني.#السعودية@muntaharamahi pic.twitter.com/FlThRmuPXH
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) November 13, 2021
وفق “أخبار 24”.