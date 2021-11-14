نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > الأمير تركي الفيصل: ما يحصل في لبنان أمر مؤسف ومن يدفع ثمنه هو الشعب
14/11/2021   6:31 م

الأمير تركي الفيصل: ما يحصل في لبنان أمر مؤسف ومن يدفع ثمنه هو الشعب

+ = -
703

قال رئيس الاستخبارات العامة الأسبق الأمير تركي الفيصل إن ما يحصل في لبنان أمر مؤسف، كما في العراق وأفغانستان، مبيناً أن من يدفع ثمن ذلك هو الشعب اللبناني.

وأضاف خلال استضافته في برنامج “البعد الآخر” على قناة “العربية” أن الشعب اللبناني بكافة مكوناته، ومن ضمنهم الإخوة الشيعة ليسوا جميعاً راغبين في سيطرة حزب الله على لبنان كما هو حاصل اليوم.

وأبان أنه لو كان لديه وصفة لحل هذه القضية لما تأخر في تقديمها للبنانيين، مضيفاً أن ما يستطيع قوله هو أن الأمر يرجع للشعب اللبناني نفسه.

وفق “أخبار 24”.

الأمير تركي الفيصل: ما يحصل في لبنان أمر مؤسف ومن يدفع ثمنه هو الشعب

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885184741.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.