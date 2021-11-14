خلال أسبوع.. “الداخلية” ترصد 873 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم (الأحد)، أن إجمالي مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19″، خلال الفترة من 2 / 4 / 1443هـ وحتى 8 / 4 / 1443هـ، بلغ 873 مخالفة.
وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة سجلت العدد الأعلى بواقع 333 مخالفة، تليها منطقة الرياض بـ243، ثم منطقة المدينة المنورة بـ 136، والمنطقة الشرقية بـ51.
كما سجلت منطقة تبوك 42 مخالفة، ومنطقة حائل 27، ومنطقة الباحة 25، ومنطقة القصيم 6، ومنطقة عسير 5، ومنطقة الجوف 3، ومنطقة جازان سجلت مخالفتين، فيما لم تسجل مناطق الحدود الشمالية ونجران أي مخالفات.
وفق “أخبار 24”.