الموارد البشرية: توظيف أكثر من 65 ألف مواطن ومواطنة بعد قرارات توطين 4 قطاعات

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن توظيف أكثر من 65 ألف مواطن ومواطنة خلال الربع الثالث من العام الحالي، مشيرة إلى أن ذلك نتيجة لقرارات التوطين التي شملت المهن الهندسية، ومهن المحاسبة، وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ووظائف المقاهي والمطاعم.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الموارد البشرية سعد الحماد لـ”أخبار 24″، أن الوزارة حققت المستهدف من توطين الوظائف الهندسية بنسبة 229%، حيث تم توظيف أكثر من 16 ألف شاب وفتاة بعد القرار بينما كان المستهدف 7 آلاف وظيفة هندسية.
وأضاف الحماد أنه تم توظيف أكثر من 15 ألف شاب وفتاة في قطاع المحاسبة، في حين كان المستهدف لقرار توطين وظائف المحاسبة 9.5 ألف وظيفة.
وأوضح أنه تم توظيف أكثر من 24 ألف شاب وفتاة في قطاع المقاهي والمطاعم في حين كان المستهدف 19 ألف وظيفة، وتوظيف أكثر من 9 ألف شاب وفتاة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 107% تحقيق للمستهدف.