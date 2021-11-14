متحدث الصحة يرد على ما أشيع حول اختلاف الأعراض الجانبية للجرعة التنشيطية

نفى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي جميع ما جرى تداوله حول الأعراض الجانبية للجرعة الثالثة.
وقال العبد العالي خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن آخر مستجدات مواجهة فيروس كورونا، إن الأعراض الجانبية للجرعة الثالثة لا تختلف عن بقية الجرعات، ولا صحة لاختلاف الأعراض عن الجرعتين السابقتين.
ودعا العبد العالي الجميع إلى أخذ الجرعة “التنشيطية” الثالثة لتعزيز المناعة المجتمعية، مؤكداً أن عدم المبادرة بأخذ الجرعة التنشيطية لمكتملي التحصين؛ من أسباب عودة تفشي كورونا في بعض الدول.
فيديو | متحدث #الصحة:
الأعراض الجانبية للجرعة “التنشيطية” الثالثة لا تختلف عن بقية الجرعات#الإخبارية#نشرة_النهار pic.twitter.com/b60aKjAgVL
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 14, 2021
وفق “أخبار 24”.