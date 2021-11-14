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أخبار محلية > متحدث الصحة يرد على ما أشيع حول اختلاف الأعراض الجانبية للجرعة التنشيطية
14/11/2021   6:34 م

متحدث الصحة يرد على ما أشيع حول اختلاف الأعراض الجانبية للجرعة التنشيطية

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نفى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي جميع ما جرى تداوله حول الأعراض الجانبية للجرعة الثالثة.

وقال العبد العالي خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن آخر مستجدات مواجهة فيروس كورونا، إن الأعراض الجانبية للجرعة الثالثة لا تختلف عن بقية الجرعات، ولا صحة لاختلاف الأعراض عن الجرعتين السابقتين.

ودعا العبد العالي الجميع إلى أخذ الجرعة “التنشيطية” الثالثة لتعزيز المناعة المجتمعية، مؤكداً أن عدم المبادرة بأخذ الجرعة التنشيطية لمكتملي التحصين؛ من أسباب عودة تفشي كورونا في بعض الدول.

 

وفق “أخبار 24”.

متحدث الصحة يرد على ما أشيع حول اختلاف الأعراض الجانبية للجرعة التنشيطية

أخبار محلية
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