سبعيني بجازان يعود إلى مقاعد الاختبارات لإكمال تعليمه.. والمدرسة تكرّمه

سجل المواطن “صالح مفرح المصغري” اسمه كأكبر طالب يؤدي اختبارات الصف الثاني الثانوي في مجمع “آل مشحنة التعليمي”، التابع لتعليم صبيا بمنطقة جازان.
وقد قامت إدارة المدرسة بتكريم المواطن الذي يبلغ من العمر 70 عاما، مؤكدة أن ما قام به يعد نموذجاً يحتذى به في المثابرة على طلب العلم وتجاوز التحديات.
يذكرأن الاختبارات التحريرية النهائية للفصل الدراسي الأول 1443هـ؛ انطلقت يوم الأربعاء الماضي، لجميع المراحل الدراسية في التعليم الحكومي والأهلي والأجنبي.
ويؤدي طلبة المرحلة المتوسطة والثانوية المحصنون بجرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ممن تبلغ أعمارهم 12 عاماً فأكثر، اختباراتهم حضوريًا في المدارس، وذلك لأول مرة منذ بدء جائحة “كورونا”.
وفق “أخبار 24”.