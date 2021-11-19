“الثقافة” تصدر قرارات ابتعاث للدفعة الخامسة من طلبة برنامج الابتعاث الثقافي.. وهذه أبرز التخصصات

كشفت وزارة الثقافة عن صدور قرارات ابتعاث للدفعة الخامسة من طلبة برنامج الابتعاث الثقافي، الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ المملكة.
وأوضحت الوزارة أن الدفعة الخامسة شملت 78 طالباً وطالبة سعوديين، توزعوا على 76 في مسار الحاصلين على قبول مسبق، و2 من الدارسين على حسابهما الخاص وتم إلحاقهما بالبعثة.
وأضافت أن نسبة الطلاب في الدفعة الخامسة بلغت 45% ونسبة الطالبات 55%، فيما جاءت نسبة الدارسين منهم لدرجة البكالوريوس 62%، ونسبة 37% لدرجة الماجستير، و%1 لدرجة الدكتوراه.
وأبانت أن الجهات التي سيدرسون فيها تشمل قائمة من المعاهد والجامعات العالمية المرموقة، من بينها: معهد الطهي بأمريكا، ومدرسة مانشستر للفنون المعمارية، وجامعة أستراليا الوطنية.
كما شملت القائمة جامعة ولاية ميشيغان الأمريكية، وأكاديمية لوكوردن بلو، فضلا عن 3 كليات بجامعة لندن وهي “رويال هولواي”، و”بيركبيك”، و”الملكة ماري”. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن تخصصات طلبة الدفعة الخامسة تنوعت بين فنون الطهي، وعلم الآثار، وفنون العمارة، والآداب واللغات واللغويات، والفنون البصرية، والمكتبات والمتاحف، وصناعة الأفلام، والتصميم والمسرح.