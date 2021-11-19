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19/11/2021   5:20 م

أطباء يحذرون: الطعم الحامض المفاجئ في الفم ينبهك أنك في خطر

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ذكرت مؤسسة القلب البريطانية أن الطعم الحامض في الفم عادة ما يكون علامة على عسر الهضم، وأحيانا يعد أحد أعراض احتشاء عضلة القلب.

ونبه أطباء، وفقا لصحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية، إلى مرض آخر قد يكون أحد أعراضه ظهور الطعم الحامض في الفم بشكل مفاجئ، وهو النوبة القلبية التي قد تؤدي إلى الوفاة.

وذكر الأطباء أن الطعم الحامض في الفم يعد من العلامات الأقل شيوعا عند حدوث النوبة القلبية، كما توجد علامات أخرى لحدوث النوبة منها الإحساس بالذعر، والتعرق دون سبب واضح. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن ارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم تزيد احتمالية الإصابة بالنوبات القلبية، إلا أنه يمكن تجنب ذلك إذا تم التحكم في كليهما من خلال اتباع نظام غذائي مناسب.

أطباء يحذرون: الطعم الحامض المفاجئ في الفم ينبهك أنك في خطر

طب وتداوي
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