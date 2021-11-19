حرص عدد من المواطنين في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف، على مواساة مقيم مصري يعمل لدى إحدى العائلات في المنطقة، بعدما فقد زوجته في مصر.
وأوضح المقيم “نصر محمد الهادي”، خلال حديثه في برنامج “120” على قناة الإخبارية، أنه كان يشعر بالحزن وحالته سيئة لأن زوجته مريضة، وعندما حاول التواصل مع أقاربه في مصر للاطمئنان عليها، أخبروه بأنها فارقت الحياة.
وأضاف أنه تلقى نبأ وفاة زوجته في منتصف الليل، مشيرًا إلى أن أسرة “المريح” التي يعمل لديها سارعت فور علمها بالنبأ بفتح مجلسها لكي يتمكن من استقبال العزاء، وذلك من أجل مواساته والتخفيف من معاناته.
فيديو | بالدموع مقيم مصري يودع زوجته.. وفي الجوف يجد من يخفف معاناته #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/ofVlIEFb47
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 19, 2021
وفق “أخبار 24”.