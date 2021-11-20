الشيخ “المنيع” يوضح حكم نفخ الشفاه وتجميل الوجه باستخدام الإبر

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، حكم استخدام الإبر بهدف نفخ الشفاه أو تجميل الوجنتين وغير ذلك.
وقال الشيخ المنيع خلال لقائه مع برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن استخدام الإبر بهدف التجميل والنفخ ونحو ذلك قد يعتبر من فعل الشيطان الذي تعهد على نفسه بأن يأمر العباد بتغيير خلق الله، محذراً من فعل ذلك من غير حاجة أو ضرورة.
ولفت إلى أن الله سبحانه وتعالى أقسم في سورة “التين” بأنه خلق الإنسان في أحسن تقويم، مبيناً أن الإنسان لن يصل إلى أحسن مما خلقه الله، محذراً من اتباع تلك الحركات التي قد تعتبر حركات شيطانية، ووفاء من الشيطان بوعده وعهده حين قال “وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ”. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن هناك حالات يجوز فيها القيام بعمليات تجميل، كوجود تشويه في الوجه أو الأنف وقع جراء حـادث، أو قطع في الشفاه ونحو ذلك.
وعد الشيطان الذي انتشر بين الناس.. حكم استخدام الإبر للتجميل
مع الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء#يستفتونك#الرسالة pic.twitter.com/6u7ZBv1dug
— قناة الرسالة (@alresalahnet) November 19, 2021