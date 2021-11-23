تسبب حـادث انقلاب مركبة في الكورنيش الشمالي لمدينة جيزان وسقوطها في البحر بإصابة شخص ونقله للمستشفى.
من جهته أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة جازان، بيشي الصرخي لـ”أخبار 24″، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بعد ظهر اليوم (الثلاثاء) بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة على الكورنيش الشمالي بمدينة جيزان وعلى الفور تم توجيه فرقة إسعافية إلى موقع الحادث.
وأضاف الصرخي أنه عند وصول الفرقة الإسعافية للموقع وُجِد شخص حالته الصحية مستقرة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية له ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وفق “أخبار 24”.