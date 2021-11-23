وزير “التعليم”: تمكين المرأة شهد قفزة تاريخية بمختلف المجالات

أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم (الثلاثاء)، أن مسيرة تمكين المرأة السعودية شهدت قفزات تاريخية في مختلف مجالات التنمية الوطنية الشاملة وفق رؤية 2030، وهو ما وضح من خلال تنفيذ عدد من المبادرات والتشريعات المهمة لدعمها وتمكينها.
وأشار خلال تدشين أعمال وفعاليات “مؤتمر تمكين المرأة ودورها التنموي في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود” الذي تنظمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إلى أهداف رؤية 2030 في رفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل من 22% إلى 30% بحلول عام 2030، وتمكينها من المشاركة في الأدوار القيادية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن برنامج التحول الوطني قد بدأ خلال الفترة من 2017 – 2020 بتدشين 36 هدفًا استراتيجيًا يدعم التمكين الاقتصادي للمرأة، بما يزيد من مشاركتها في سوق العمل، والتي وصلت إلى 32.4%، مما ساعد على تحقيق المستهدف في أقل من نصف المدى الزمني المخطط له. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن تمكين المرأة في المناصب القيادية يتجلى واضحًا في زيادة مشاركتها في عضوية مجلس الشورى ورئاسة بعض لجانه، وتوليها عددًا من المناصب القيادية، وتمثيلها للمملكة في المناصب الدبلوماسية، مؤكدًا أن المرأة أثبتت قدرتها على المشاركة الفاعلة، مما أسهم في تصدر المملكة قائمة الدول الأكثر تقدمًا وإصلاحًا في مجالات تمكين المرأة.