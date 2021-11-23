ما هي العقوبة التي تنتظر المتهم بالإساءة للذات الإلهية في مساحة عبر “تويتر”؟ قانونية تجيب

قالت المحامية راوية المالكي إن الشخص الذي ظهر وهو يتحدث في إحدى مساحات “تويتر” بكلام يحتوي على إساءة للذات الإلهية قد يواجه عقوبة السجن والغرامة وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وأضافت أن المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية نصت على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلّ شخص يقوم بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة ، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده ، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي .
وأوضحت المالكي أن الدولة كفلت حماية العقيدة في نظامها الأساسي للحكم بالمادة 23 التي نصت على أن الدولة تحمي عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.
وبينت أنه في حالة قيام بعض الأشخاص بنشر حديثهم وسبهم على مواقع التواصل الاجتماعي فإن النيابة العامة تباشر الدعوى استناداً على المادتين الخامسة عشرة والسابعة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية، مع تطبيق قرار النائب العام رقم 1 وتاريخ 1442/01/01، الذي أكد على أن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي: “جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع”.
وأشارت المالكي إلى أن المتهم في هذه الحالة يواجه عقوبتين الأولى : وهي سب الذات الإلهية والثانية: استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للسب. وفق “أخبار 24”.
وكان النائب العام الشيخ سعود المعجب، وجه اليوم الثلاثاء أمرا بضبط وإحضار شخص ظهر في إحدى مساحات التواصل على “تويتر” يتحدث بكلام يحتوي على إساءة للذات الإلهية.