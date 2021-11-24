وتوّج فريق الهلال، بلقب دوري أبطال آسيا، بعد فوزه بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعته مساء اليوم (الثلاثاء) بنظيره الكوري الجنوبي، بوهانغ ستيلرز، في نهائي دوري أبطال آسيا.