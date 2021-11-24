تمنى المدير الفني للمنتخب الوطني، هيرفي رينارد، التوفيق لكل الأندية بالفوز في نهائي دوري أبطال آسيا.
وقال رينارد، في تصريحات لبرنامج “ملعب SBC”: “بالنسبة لكرة القدم السعودية، أتمنى دائما لكل فريق الفوز في هذا النهائي وهذت سيكون شيئا جيدا لكرة القدم السعودية”.
وأتم المدير الفني للمنتخب الوطني، بالتطرق للمنتخب الوطني، بقوله: “نحن في طريقتا للأعلي والتقدم”.
وتوّج فريق الهلال، بلقب دوري أبطال آسيا، بعد فوزه بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعته مساء اليوم (الثلاثاء) بنظيره الكوري الجنوبي، بوهانغ ستيلرز، في نهائي دوري أبطال آسيا.
رينارد – مدرب المنتخب السعودي: هذا شيء جيد لكرة القدم السعودية.#الهلال_بطل_اسيا #ملعب_SBC pic.twitter.com/biaLCtVAvX
— #ملعب_SBC (@sbcsport) November 23, 2021
وفق “أخبار 24”.