بالصور.. مطار الملك عبدالعزيز وميادين جدة تتهيأ لاستقبال المشاركين في جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1

تزينت صالات مطار الملك عبدالعزيز الدولي، بأعلام وشعارات سباقات الفورمولا 1، وبنماذج لسيارات السباقات السريعة، وصور للفرق والسائقين المشاركين في جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1.
وتحتضن حلبة كورنيش جدة، السباق المقام خلال المدة من 3 إلى 5 ديسمبر المقبل، وذلك استعداداً لاستقبال هذا الحدث الأضخم في عالم سباقات السرعة ورياضة السيارات والمحركات.
كما استعدت أمانة محافظة جدة للسباق بتجميل طريق الملك والكورنيش بأعلام وشعارات الفورمولا 1، وذلك بدءاً من مطار الملك عبدالعزيز مروراً بدوار الكرة الأرضية باتجاه طريق الملك جنوبا ًوالمنطقة المحيطة بحلبة كورنيش جدة والواجهة البحرية.
وتشهد حلبة كورنيش جدة التي تعد أطول وأسرع حلبة فورمولا 1 في العالم؛ منافسات قوية لحسم لقب فورمولا 1 لعام 2021 , وذلك بين بطل العالم 7 مرات لويس هاميلتون والسائق ماكس فيرشتابن الطامح للقبه الأول.
وفق “أخبار 24”.