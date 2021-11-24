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جديد المحليات > “التعليم” تحصر من تجاوزوا الـ60 عاماً لإحالتهم للتقاعد.. وتعيد استقبال طلبات التقاعد المبكر “ورقياً”
24/11/2021   6:59 م

“التعليم” تحصر من تجاوزوا الـ60 عاماً لإحالتهم للتقاعد.. وتعيد استقبال طلبات التقاعد المبكر “ورقياً”

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وجّهت وزارة التعليم إداراتها في مناطق المملكة بحصر أسماء من بلغوا سن التقاعد النظامية (60 عامًا)، للعام الدراسي الحالي، كما بدأت في استقبال طلبات الاستقالة وإنهاء الخدمة “التقاعد المبكر” للإداريين والمستخدمين وعاملي بند الأجور.

وبينت الوزارة أنها طلبت رفع أسماء مواليد 1383هـ، من الإداريين والمعلمين والمعلمات والمستخدمين، لإحالتهم للتقاعد، فيما عدا المتلازمين من المستخدمين والمستخدمات (الزوج والزوجة) بقرار تعيين، وذلك لجواز بقاء أحدهما على رأس العمل حتى استحقاق الطرف الآخر معاشا تقاعديا.

وأضافت أنه بإمكان المعلم والمعلمة رفع طلب بتمديد الخدمة بناءً على حاجة العمل إلى نهاية العام الدراسي الحالي، مبينة أن آخر موعد لرفع الطلب يوم 12 من شهر جمادى الآخرة القادم. وفق “أخبار 24”.

من جهة أخرى، أوضحت وزارة التعليم أن التقديم على التقاعد المبكر يكون ورقيًا، في حال كان صافي الخدمة 25 سنة فأعلى، مؤكدة على مقدم الطلب بأنه لن يتم قبول العدول عن “التقاعد المبكر” بعد التاريخ المحدد لترك العمل.

وأشار التعميم إلى أن التقديم على طلب الاستقالة يكون عن طريق الخدمة الذاتية للموظف في نظام “فارس”.

“التعليم” تحصر من تجاوزوا الـ60 عاماً لإحالتهم للتقاعد.. وتعيد استقبال طلبات التقاعد المبكر “ورقياً”

جديد المحليات
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