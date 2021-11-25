تزن 17 ألف طن.. حوض الملك فهد للسفن يستقبل أكبر سفينة في تاريخه

أعلنت الهيئة العامة للموانئ، أن حوض الملك فهد لإصلاح السفن بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام استقبل سفينة “أفريكان جاكانا” والتي تعد من أكبر السفن التي تدخله منذ إنشائه.
وأوضحت الهيئة أن هذه هي المرة الأولى التي تدخل فيه “الحوض” سفينة بهذا الحجم، إذ يصل طولها إلى 200 متراً ووزنها 17 ألف طن؛ ما يعكس كفاءة الميناء في صيانة السفن وجاهزيته المتكاملة وفق أحدث المواصفات.
ويعتبر ميناء الملك عبد العزيز بالدمام؛ الميناء الرئيسي للمملكة على الخليج العربي؛ ويعد البوابة الرئيسية لدخول البضائع من كل أنحاء العالم إلى المنطقتين الشرقية والوسطى من المملكة، بالإضافة إلى أنّه يقدّم خدمات متخصصة في صناعة النفط. وفق “أخبار 24”.