هذه الأمور يجب أن تفعلها بعد تناول وجبة دسمة

أحيانًا قد نقوم بتناول وجبة دسمة، تختلف عن معدل استهلاكنا اليومي، وهو ما قد يرفع معه نسبة السكر في الدم، أو يجعلنا نشعر بالخمول أو هبوط بسيط في الدورة الدموية، ولكي نعالج آثار هذه الوجبة، هناك مجموعة من النصائح التي يجب أن تتبعها بعد تناولك لطعام دسم، وبعض السلوكيات التي عليك تجنبها.
حاول أن تهدأ
بعد تناول وجبة دسمة، يشعر البعض بالندم، لكن هذا لن يفيد، بل على العكس الشعور بالندم بعد ممارسة بعض عادات الطعام الخاطئة، من الممكن أن يقود إلى الشعور بالحرمان، والتي تؤثر بالسلب، وتجعلك تتناول مزيدًا من الطعام بدلًا من تقليل كميته.
لذلك، لا تندم، بل حاول أن تهدأ وتخبر نفسك أن وجبة واحدة دسمة لن تضر، ما دمت ستتبع نظامك المعتاد والمعتدل في المستقبل القريب.
تجنب المياه الغازية
ببساطة تعني الوجبات الدسمة المنزلية، أو الوجبات السريعة، وجود أي من أنواع المياه المنزلية مصاحب لها، وهي فكرة ليست جيدة، فأنت تملأ جهازك الهضمي بفقاعات وغازات وهو ما سيجعلك تشعر بالانتفاخ أكثر، وهو ما يصاحبه تجشؤ أو اضطراب في الجهاز الهضمي.
لا للشاي أو القهوة
عادة ما تتناول الأسر العربية الشاي أو القهوة مباشرة بعد تناول الطعام، وهو ما يمنع الجسم من امتصاص الحديد والعناصر الغذائية المفيدة من الطعام، ما قد يؤدي إلى الإصابة بفقر الدم وزرقة الجلد وبرودة اليدين والقدمين وفقدان الشهية، ويقترح خبراء التغذية، أن تكون المدة الفاصلة بين أي وجبة والشاي أو القهوة ساعة على الأقل.
الاستحمام ليس فكرة جيدة
بعض الأشخاص يصرون على الاستحمام بعد تناول وجبة دسمة، حرصًا على نظافتهم الشخصية، وهي فكرة ليست جيدة على الإطلاق، فبعد تناول الطعام يتحرك الدم في دورة دموية عكسية من الأطراف نحو الجهاز الهضمي، ما يساعد على هضم الطعام.
وفي حالة الاستحمام يتحرك الدم داخل الجسم في دورة دموية طبيعية إلى القدمين والأطراف، ما يعني أن الدم المتجه للمعدة يتناقص، وبالتالي صعوبة الهضم واضطرابه، ويفضل الاستحمام بعد تناول الطعام بما يقارب الساعتين.
وفق “أخبار 24”.
تجنب النوم
يؤدي النوم بعد تناول الطعام مباشرة، إلى الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية، كعسر الهضم والغازات والأرق وحرقة المعدة، ويفضل النوم بعد ساعتين أو 3 من تناول الطعام، حتى لا تفقد فرصة حرق بعض السعرات الحرارية.
المشي
بعد تناول وجبة دسمة سيساعدك المشي أو التنزه على تحفيز عملية الهضم، وسيعدل مستويات السكر في الدم فضلا عن تحسين مستويات ضغط الدم، خاصة المرتفع، وتحسين مستويات الدورة الدموية.
شرب الماء
شرب كوب كبير من الماء، سيساعد جسمك في التخلص من الملح الزائد، الذي من المحتمل أن تكون حصلت عليه من وجبتك، وسيمنع إصابتك بعسر الهضم أو الإمساك.
لا تأكل المزيد
الطعام المتبقي بعد الوجبة، لا يعني أنك قد أكلت كمية قليلة، ولذلك عليك الاحتفاظ به لوجبة أخرى في يوم آخر، ولا تدع نفسك للتبرير: “سأتناول هذا الطعام، ثم أمارس الرياضة في وقت لاحق”.