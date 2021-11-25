بالتعاون مع “إيرباص”.. الهيئة السعودية للفضاء تدشن برنامجًا تدريبيًا لطلاب وطالبات المرحلة الجامعية

دشنت الهيئة السعودية للفضاء، اليوم (الخميس)، أول برامجها التدريبية المتخصصة في مجال الفضاء وتقنياته، بهدف رفع مستوى والتعليم والدراية العملية المتخصصة بقطاع الفضاء للمهتمين والراغبين في تعلم علوم الفضاء وطلاب وطالبات المرحلة الجامعية.
وأشارت إلى أن البرنامج Space101 يأتي بالتعاون مع شركة إيرباص للدفاع والفضاء “Airbus”، ويركز على تعلم أساسيات علوم وتقنيات الفضاء، من خلال تنفيذ برامج مهنية واحترافية وتأهيلية، مبينة أنه يمكن لراغبي التسجيل في البرنامج الدخول من خلال الرابط.
يُذكر أن الهيئة أبرمت مع شركة إيرباص اتفاق شراكة أكتوبر الماضي لإعداد الكوادر الوطنية في هذا المجال، لإثراء المستفيدين بالتجارب العالمية في قطاع الفضاء وصناعته، إلى جانب تعزيز فرص العمل للمتدربين في مجال الفضاء. وفق “أخبار 24”.