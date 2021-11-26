جوائزه 25.3 مليون ريال.. مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2021 ينطلق بعد الغد

تنطلق بعد غد (الأحد)، النسخة الرابعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، الحدث الأكبر من نوعه في العالم، وذلك بمشاركة صقّارين محليين وخليجيين ودوليين، في ملهم شمال الرياض.
وقال المتحدث الرسمي لنادي الصقور السعودي وليد الطويل، إن مقر المهرجان يستعد لاستقبال مئات الصقور، التي ستتنافس على جوائز تبلغ نحو 25.3 مليون ريال، في مسابقتي الملواح والمزاين، التي تستمر من 28 نوفمبر وحتى 16 ديسمبر المقبل.
وأوضح أن المهرجان يستعين بالتقنيات الحديثة لضمان عدالة المنافسات وشفافيتها، حيث تم توفير أجهزة ليزر عالية الدقة وكاميرات لقياس زمن وسرعة الصقور، وحساب الزمن الذي يقطعه الصقر في مسافة 400 متر، لافتاً إلى أن تلك الأجهزة تتميز بدقة تصوير تصل إلى 20 ألف جزء من الثانية.
وأبان أن النادي حدد مجموعة من معايير التقييم لمسابقة المزاين، المخصصة لاختيار أجمل الصقور، تتضمن الرأس والعاتق، والنحر، والظهر، والساق، والكف (الهجارة)، واللون، والوسرة والحجم، بواقع درجات قدرها 100 درجة للترشيح، ويحرز الصقر الحاصل على أعلى درجة منها المركز الأول في فئته.
يذكر أن المهرجان كان قد دخل موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية مرتين متتاليتين، وذلك من حيث عدد الصقور المشاركة.
وفق “أخبار 24”.