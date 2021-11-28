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جديد المحليات > أخصائية تغذية تنصح بالابتعاد عن مشروبات “الدايت” لهذا السبب
28/11/2021   6:59 ص

أخصائية تغذية تنصح بالابتعاد عن مشروبات “الدايت” لهذا السبب

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نصحت أخصائية التغذية، وسام باكير، بالابتعاد عن تناول مشروبات “الدايت” كونها غير مفيدة لمن يقبلون على إنقاص وزنهم.

وقالت باكير خلال إحدى حلقات برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إن الدعاية الخاصة بمشروبات الدايت “زيرو سكر” هي خدعة تجارية بغرض التسويق للمنتجات.

ولفتت إلى أن تلك المشروبات تحتوي على سكر محلي أو صناعي، والذي بدوره يؤثر على الدماغ من خلال إفراز هرمونات تزيد من الرغبة بالإحساس بالجوع وتناول معدلات أعلى من السعرات الحرارية.

وفق “أخبار 24”.

أخصائية تغذية تنصح بالابتعاد عن مشروبات “الدايت” لهذا السبب

جديد المحليات
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