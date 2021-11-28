يوسف خميس: التصحيح الأخير لـ”النصر” كان سبباً في فوزه على “الأهلي”.. والكيان فوق الجميع

قال اللاعب الدولي السابق يوسف خميس إن التصحيح الأخير الذي أصدرته إدارة نادي النصر والخاص بإنهاء العلاقة التعاقدية مع المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله، كان سبباً مؤثراً في فوزه على الأهلي.
وأوضح خميس خلال لقائه ببرنامج “المنتصف” على قناة “الإخبارية، أن النصر لا يتوقف على أي شخص، وأن الكيان فوق الجميع، مشيراً إلى أن انضباط اللاعبين وتحملهم المسؤولية وتحفيزهم يُساعد بشكل جذري في تحقيق الفوز.
ولفت إلى أنه لا يوجد لاعب قدم لفريقه مثلما قدم لاعب النصر السابق ماجد عبدالله، ولكنه في النهاية رحل وبقي الفريق، داعياً إلى ضرورة إعطاء الفرصة لجميع اللاعبين وعدم الاعتماد على لاعب واحد. وفق “أخبار 24”.
يُشار إلى أن نادي النصر حقق فوزاً على نظيره الأهلي بثنائية مقابل هدف أمس (السبت)، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ13 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
فيديو | اللاعب الدولي السابق يوسف خميس: خروج #حمدالله كان سببا في انتصار #النصر على #الأهلي.. والكيان فوق الجميع ولا يوجد أي لاعب قدّم لفريقه كما فعل #ماجد_عبدالله #المنتصف pic.twitter.com/3YAJ2Cxm7r
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) November 27, 2021