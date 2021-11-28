“الصحة” تفتح باب القبول لبرنامج “مسؤول تجربة المريض”

أعلنت وزارة الصحة، بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، فتح باب القبول والتسجيل لبرنامج “مسؤول تجربة المريض”، ابتداءً من اليوم (الأحد) 28/ 11/ 2021 وحتى السبت المقبل 4/ 12/ 2021م.
ودعت الوزارة الراغبين في التقديم على البرنامج للدخول على الرابط، مبينة أنه يتم فرز طلبات المتقدمين بناءً على مفاضلة درجة اللغة الإنجليزية.
ويُشترط في المتقدم أن يكون سعودي/ـة الجنسية، وليس على رأس العمل، ولديه رخصة مزاولة المهنة سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، فضلاً عن الحصول على شهادة بكالوريوس في تخصص الإدارة الصحية.
كما يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة لغة إنجليزية لأحد اختباري: آيلتس أكاديمي (IELTS Academic): 4.5، أو كفايات اللغة الإنجليزية (STEP): 7، وأن يجتاز الفحص الطبي، إضافةً إلى أي شروط تضعها جهة التوظيف. وفق “أخبار 24”.