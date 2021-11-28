خلال أسبوع.. “الداخلية” ترصد 871 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا

أوضحت وزارة الداخلية، اليوم (الأحد)، أن إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19″، بلغت 871 مخالفة، خلال الفترة من 16/ 4/ 1443هـ حتى 22/ 4/ 1443هـ.
وسجلت منطقة مكة المكرمة العدد الأعلى من المخالفات بواقع 269 مخالفة، تليها منطقة الرياض بـ 217، ثم منطقة المدينة المنورة بـ181، ومنطقة حائل بـ 118.
كما سجلت المنطقة الشرقية 39 مخالفة، ومنطقة تبوك 33، ومنطقة الباحة 8، ومنطقة عسير 5، ومنطقة القصيم مخالفة واحدة، ولم تسجل مناطق جازان، والحدود الشمالية، والجوف، ونجران أي مخالفات.
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.
وفق “أخبار 24”.