يتضمن مسابقات بجوائز مليون ريال.. انطلاق مؤتمر Hack@ في الرياض بمشاركة عباقرة الأمن السيبراني في العالم

انطلقت في العاصمة الرياض، اليوم (الأحد)، فعاليات مؤتمر @Hack، في مجال الأمن السيبراني، والذي تستضيفه المملكة على مدار 3 أيام بمشاركة أكثر من 250 متحدثًا عالميًا وخبيرًا من عباقرة الأمن السيبراني في العالم.
وتُعد هذه المرة الأولى التي يُعقد فيها المؤتمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض، بتنظيم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وبالشراكة مع BlackHat والهيئة العامة للترفيه.
ويهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني واستعراض آخر ما توصلت إليه التقنية في مجابهة التحديات المتعلقة بهذا المجال.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، فيصل الخميسي، أن المملكة تمكنت من تحقيق ثاني أكبر سلسلة دورات تدريبية في الأمن السيبراني حول العالم، بعد لاس فيجاس، بواقع 350 مهتمًا يتلقون تدريبهم على يد مدربين معتمدين من BlackHat من 9 دول. وفق “أخبار 24”.
وتتضمن أنشطة المؤتمر العديد من الفعاليات، أبرزها إقامة مسابقات بمجموع جوائز قيمتها مليون ريال تستمر طوال أيام الفعالية، مقسمة على تحديين: الأول تحدي “التقط العلم CTF” بمنافسة بين 800 مشارك من حول العالم لحل أكثر من 85 تحديًا في مجال الأمن السيبراني، وثانيها هو تحدي الباحثين المتميّزين بمنصة مكافآت الثغرات Bug Bounty للكشف عن الثغرات البرمجية خلال مدة محددة.