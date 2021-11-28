يحتوي على عدد كبير من الطفرات.. “الصحة” تستعرض المعلومات الأولية عن متحور “أوميكرون”

أوضحت وزارة الصحة، اليوم (الأحد)، المعلومات الأولية عن متحور “أوميكرون” الجديد، والأسباب التي تجعله مثيرًا للقلق حول العالم.
وأكدت أن “أوميكرون” هو متحور جديد لفيروس كورونا “كوفيد 19″، تم رصده في أوائل شهر نوفمبر الجاري بقارة إفريقيا.
وأرجعت وزارة الصحة إثارة “أوميكرون” لحالة من القلق على مستوى العالم إلى احتمالية تغير أنماط وسلوكيات الفيروس، بما يؤثر على شدة العدوى واستجابة اللقاحات وسرعة الانتشار، بالإضافة إلى احتوائه على عدد كبير من الطفرات.
وأشارت إلى أن انتشاره في إفريقيا يعود إلى قلة نسبة المحصنين، مشددة على ضرورة غسل اليدين باستمرار واستكمال التحصين والحرص على التهوية الجيدة لمواجهة المتحور الجديد. وفق “أخبار 24”.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أطلقت اسم “أوميكرون” على متحور كورونا الجديد، ووصفته بالمثير للقلق، وذلك نظرًا لارتفاع عدد الطفرات فيه وحمله درجة أعلى من العدوى مقارنة بالمتحورات السابقة.