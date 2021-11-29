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جديد المحليات > بالفيديو.. أصغر مبرمج سعودي يتحدث عن المهارات التي اكتسبها من منصة “سطر”
29/11/2021   6:59 ص

بالفيديو.. أصغر مبرمج سعودي يتحدث عن المهارات التي اكتسبها من منصة “سطر”

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تحدث أصغر مبرمج سعودي مشارك في فعالية ” AtHack” العالمية، عن المهارات التي اكتسبها من منصة “سطر” التي أطلقها الاتحاد السعودي للأمن السيبراني.

وقال المبرمج عبدالعزيز العودان وفقاً لـ”العربية”، إن المنصة ساعدته في التطور واكتساب العديد من المهارات، إلى جانب كيفية مواجهة التحديات.

وأشار العودان إلى أن المنصة تؤهله مهنياً للوصول في المستقبل إلى مكانة عالية بهذا المجال، موضحاً أنه نجح في الوصول لمستويات عالية خلال فترة قصيرة.

بالفيديو.. أصغر مبرمج سعودي يتحدث عن المهارات التي اكتسبها من منصة “سطر”

جديد المحليات
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