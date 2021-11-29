بالفيديو.. أصغر مبرمج سعودي يتحدث عن المهارات التي اكتسبها من منصة “سطر”

تحدث أصغر مبرمج سعودي مشارك في فعالية ” AtHack” العالمية، عن المهارات التي اكتسبها من منصة “سطر” التي أطلقها الاتحاد السعودي للأمن السيبراني.
وقال المبرمج عبدالعزيز العودان وفقاً لـ”العربية”، إن المنصة ساعدته في التطور واكتساب العديد من المهارات، إلى جانب كيفية مواجهة التحديات.
وأشار العودان إلى أن المنصة تؤهله مهنياً للوصول في المستقبل إلى مكانة عالية بهذا المجال، موضحاً أنه نجح في الوصول لمستويات عالية خلال فترة قصيرة.
“عبدالعزيز العودان” أصغر مبرمج سعودي مشارك في فعالية #AtHack العالمية يتحدث عن المهارات التي اكتسبها من منصة “سطر” التي أطلقها الاتحاد السعودي للأمن السيبراني قبل 3 أشهر
عبر:@nwaf201000 pic.twitter.com/6OEgjcMTM7
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 28, 2021