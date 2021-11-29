محامٍ يكشف حجم السوق السوداء بالمملكة وأكثر المجالات المتأثرة بها

استعرض المحامي منصور العتيبي، ملامح السوق السوداء في المملكة وأكبر المجالات التي تشهد تواجدًا قويًا لهذه السوق.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، أن السوق السوداء تتواجد في العديد من الدول الكبرى على مستوى العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، مشيرًا إلى أن حجم السوق السوداء في أمريكا بلغ 660 مليار دولار.
وأضاف أن نسبة السوق السوداء في المملكة لا تتجاوز 2%، وذلك بسبب حالة التوازن بين الطلب والعرض، موضحًا أن السوق السوداء لا تنشأ إلا في حالة قلة المعروض. وفق “أخبار 24”.
وذكر العتيبي أن مجال العمالة المنزلية يشهد سيطرة كبيرة للسوق السوداء، خاصة في المواسم التي تشهد طلبًا كبيرًا على الخادمات مثل شهر رمضان، مرجعًا ذلك إلى الشروط التعجيزية التي تضعها بعض الدول لاستقدام عمالتها.
فيديو | المحامي منصور العتيبي: نسبة #السوق_السوداء في السعودية 2٪ وأكبر مجالات هذا السوق في الخادمات#الراصد pic.twitter.com/KjIrc79neg
— الراصد (@alraasd) November 29, 2021