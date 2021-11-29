83 % منها استثمارات وطنية.. “الصناعة” تصدر 60 ترخيصًا صناعيًا خلال أكتوبر

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 60 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر أكتوبر الماضي، بحجم استثمارات يزيد على 1.5 مليار ريال، مسجلة زيادة شهرية في حجم الاستثمار تُقدر بـ 0.18% مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، فيما بدأ 90 مصنعاً عمليات الإنتاج.
وأوضح تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن إجمالي عدد المصانع القائمة في المملكة حتى نهاية شهر أكتوبر 2021 وصل إلى قرابة 10.2 ألف مصنع، بارتفاع عن الشهر السابق يعادل 0.23%، فيما وصل إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي إلى 1.33 تريليون ريال.
ولفت التقرير إلى أن القطاع الصناعي أسهم في توظيف 8.6 ألف عامل خلال أكتوبر، منهم 3.1 ألف سعودي، بزيادة شهرية بلغ معدلها 1.8%، فيما بلغ عدد الأيدي العاملة الوافدة 5.4 ألف عامل، وبلغ عدد العمالة المرخصة في التراخيص الصناعية الجديدة 1.7 ألف عامل.
وكشف التقرير أن التراخيص الصناعية الجديدة كانت الحصة الأكبر فيها بحسب نوع النشاط، لصناعة المنتجات الغذائية بـ10 تراخيص، ثم صناعة منتجات المعادن المشكلة بـ9 تراخيص، تلتها صناعة منتجات المعادن اللافلزية بـ7 تراخيص، ثم صناعة منتجات المطاط واللدائن. وفق “أخبار 24”.
وأشار التقرير إلى أن المصانع الصغيرة استحوذت على 83% من عدد التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر الماضي، فيما بلغت التراخيص الصناعية الجديدة التي تعود ملكيتها لرؤوس أموال وطنية ما نسبته 83.3%، وزاد معدل الاستثمارات الأجنبية على 8.3%.
وأوضحت الوزارة أنه خلال شهر أكتوبر الماضي بدأ 90 مصنعًا عمليات الإنتاج بحجم استثمارات تتجاوز 2.2 مليار ريال، مبيّنة أن إجمالي عدد العمالة المرخصة للمصانع يصل إلى 4 آلاف عامل، فيما شكلت المصانع الصغيرة النسبة الأكبر بـ65%.