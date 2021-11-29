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جديد المحليات > بالصور.. “المياه الوطنية” تحتفل باكتمال هيكلة وتوحيد قطاع توزيع المياه في المملكة
30/11/2021   12:24 ص

بالصور.. “المياه الوطنية” تحتفل باكتمال هيكلة وتوحيد قطاع توزيع المياه في المملكة

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شهد وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، المهندس عبد الرحمن الفضلي، اليوم (الإثنين)، حفل اكتمال هيكلة وتوحيد قطاع توزيع المياه في المملكة، بعد الانتهاء من دمج 13 إدارة عامة لخدمات توزيع المياه في المملكة في 6 تجمعات مناطقية “قطاعات”.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي، أن رحلة الدمج بدأت بمنطقتي المدينة المنورة وتبوك تحت اسم القطاع الشمالي الغربي كمرحلة أولى، وتلا ذلك دمج محافظات منطقة الرياض تحت اسم القطاع الأوسط، والمنطقة الشرقية تحت اسم القطاع الشرقي، وذلك في الأول من شهر مارس الماضي كمرحلة ثانية.

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة ضمّت محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة إلى القطاع الغربي، إلى جانب دمج مناطق عسير وجازان ونجران والباحة باسم القطاع الجنوبي، وذلك في مطلع يوليو الماضي، لافتًا إلى أنه في الأول من نوفمبر 2021 اكتمل البرنامج الزمني بدمج 4 مناطق، هي: القصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية باسم القطاع الشمالي.

وأضاف أن شركة المياه نفذت خلال السنوات الأربع الماضية أكثر من ألف مشروع، تجاوزت تكلفتها أكثر من 35,8 مليار ريال، واستفاد منها أكثر من 7.7 مليون مستفيد جديد، مبينًا أنه تم رفع كميات المياه الموزعة يوميًا لتصل إلى 10.3 مليون متر مكعب، بعد أن كانت 8.7 مليون فقط، كما ارتفعت كميات المعالجة الصحية من 4.1 مليون متر مكعب يوميًا إلى 5.1 مليون متر مكعب.

"المياه الوطنية" تحتفل باكتمال هيكلة وتوحيد قطاع توزيع المياه في المملكة (صور)

"المياه الوطنية" تحتفل باكتمال هيكلة وتوحيد قطاع توزيع المياه في المملكة (صور)

"المياه الوطنية" تحتفل باكتمال هيكلة وتوحيد قطاع توزيع المياه في المملكة (صور)

"المياه الوطنية" تحتفل باكتمال هيكلة وتوحيد قطاع توزيع المياه في المملكة (صور)

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. “المياه الوطنية” تحتفل باكتمال هيكلة وتوحيد قطاع توزيع المياه في المملكة

جديد المحليات
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