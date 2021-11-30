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جديد المحليات > ما التهاب المفاصل؟ وما عوامل الإصابة به وطرق علاجه والوقاية منه؟
30/11/2021   10:18 ص

ما التهاب المفاصل؟ وما عوامل الإصابة به وطرق علاجه والوقاية منه؟

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أوضحت مدينة الملك فهد الطبية ما مرض التهاب المفاصل وأنواعه، وما عوامل الإصابة به وطرق الوقاية منه وكذلك طريقة علاجه.

وقالت المدينة إن التهاب المفاصل هو حالة مزمنة تؤثر على المفاصل أو الأنسجة التي حولها، وله 3 أنواع هي الفصال العظمي، والتهاب المفاصل الروماتويدي، والنقرس.

وأضافت أن التهاب المفاصل له عاملان للإصابة به وهما التقدم في العمر وزيادة الوزن، ويمكن علاجه بثلاثة طرق هي الأدوية والعلاج الطبيعي والجراحة.

وأشارت إلى أنه للوقاية من الإصابة بالتهاب المفاصل يجب الحفاظ على الوزن الطبيعي للجسم، وممارسة النشاط البدني، ومتابعة الحالة باستمرار مع الطبيب.

ما هو التهاب المفاصل

وفق “أخبار 24”.

ما التهاب المفاصل؟ وما عوامل الإصابة به وطرق علاجه والوقاية منه؟

جديد المحليات
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