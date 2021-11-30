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جديد المحليات > نائب رئيس جمعية نقاء يُحذر من السجائر الإلكترونية ويعدد مخاطرها.. ويوضح طريقة التخلص منها
30/11/2021   10:18 ص

نائب رئيس جمعية نقاء يُحذر من السجائر الإلكترونية ويعدد مخاطرها.. ويوضح طريقة التخلص منها

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حذر نائب رئيس مجلس إدارة جمعية نقاء الدكتور محمد اليماني من السجائر الإلكترونية، كونها تسبب العديد من المخاطر الصحية لجسم الإنسان.

وقال اليماني خلال لقائه بـ”برنامج سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إن أضرار السجائر الإلكترونية تكمن في الخلطات الموجودة بها لأن تأثيرها بعيد المدى، فضلاً عن أنها لم تخضع للاختبار الكافي لضمان عدم تسببها في أضرار، مبيناً أن أضرارها قصيرة المدى تتمثل في حساسية الصدر، والكحة، وتهيج الجهاز التنفسي، والفم.

وأوضح أن قرابة 55 مليون شخص يستخدمون السجائر الإلكترونية عالمياً وتتزايد بين فئة الشباب بالمملكة معتبرين أنها “موضة العصر”، لافتاً إلى أنها تسبب الإدمان مثل السجائر العادية وربما أكثر لاحتوائها على بعض المواد الخطرة.

وحول فكرة استخدام السجائر الإلكترونية للإقلاع عن التدخين، فإن هذا الأمر لا أساس له من الصحة، لأنها تحتوي على مادة النيكوتين مثلها مثل السجائر العادية، مشيراً إلى أن النكهات الموجودة بالسجائر الإلكترونية تعتبر عامل جذب للمدخن تجعله يفضل البقاء عليها والعودة إليها مرة أخرى إذا حاول الإقلاع عنها.وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن هناك بعض العوامل التي تؤثر بشكل إيجابي في الإقلاع عن التدخين، منها رفع أسعار السجائر، ومنع التدخين بالأماكن العامة، والتوعية العامة من قبل الدولة والجمعيات والمؤسسات.

نائب رئيس جمعية نقاء يُحذر من السجائر الإلكترونية ويعدد مخاطرها.. ويوضح طريقة التخلص منها

جديد المحليات
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