“الأرصاد” يوضح حالة الطقس المتوقعة اليوم.. وينبه من رياح نشطة وأتربة مثارة في عدة مناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء)، على مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وأوضح المركز في تقريره أنه يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة وعسير وجازان.
وأضاف أنه يتوقع أن تكون السماء صحوة إلى غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، كما تؤثر الرياح النشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصةً الجنوبية منها كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.
كما أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للمركز الوطني للأرصاد، تنبيهات بهبوب رياح نشطة وأتربة مثارة بعدد من مناطق المملكة. وفق “أخبار 24”.
وأوضح النظام أن أجزاء من مناطق الجوف، والحدود الشمالية، والمدينة المنورة، والشرقية، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة، يصاحبها تدن في مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ9 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ6 مساءً.