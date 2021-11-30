“رئاسة الحرمين” تكشف عن مهام لجنة دعم القرار.. تعرّف عليها

كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن مهام لجنة دعم القرار التي تم تشكيلها مؤخرا بأعضاء من الرئاسة ووكالتها.
وأوضحت أنها معنية برصد وتحليل الأحداث والتطورات والمتغيرات والظواهر والقضايا داخل الرئاسة وخارجها وانعكاساتها وإبداء الرأي والخيارات والبدائل المناسبة حيالها واقتراح التصورات المثلى للتعامل معها.
كما تهتم بمتابعة المستجدات والتحديات المحتملة في مختلف المجالات وتقديم المقترحات اللازمة لمواجهتها، وتحديد بدائل القرار والافتراضات المرتبطة بها مع تحديد الأولويات وأفضل البدائل.
وتضمنت المهام كذلك صياغة خطة تنفيذ القرار والمتابعة والتأكد من عائده، والعمل على التنسيق مع الأطراف المرتبطة بتنفيذ القرار ومتابعة نتائج التغيرات التي تطرأ عليه، وإيجاد قنوات اتصال مع الرأي العام عبر وسائل الإعلام التقليدي والجديد.
وتشمل مهام اللجنة أيضا إنشاء قواعد بيانات ولقاءات في المجالات التي تخدم أهداف الرئاسة، وكذلك عقد حلقات نقاش ولقاءات مع متخذي القرار.
وفي السياق ذاته، أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أن الرئاسة عازمة على صنع القرار ودعم ما يصب في مصلحة قاصدي الحرمين الشريفين وتطوير منظومة الخدمات المقدمة لهم من خلال فريق متميز يعمل على ضوء توجيهات القيادة. وفق “أخبار 24”.
وأوضح السديس، خلال ترؤسه الجلسة الأولى للجنة دعم القرار، أن ما تشهده الرئاسة من تطور متسارع في منظومتها الخدمية المباشرة لقاصدي الحرمين الشريفين، وتنامٍ في الكوادر البشرية وازدياد التجهيزات التقنية جاء بدعم مباشر ودائم من القيادة لكل ما من شأنه تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين.
وأشار إلى أن الرئاسة عازمة على استحداث حزم من البرامج التطويرية والمبادرات التحولية والاستثمار في عوامل النمو والنجاح من خلال فريق من العاملين المؤهلين علمياً وعملياً، لتوائم مخرجات الأعمال والخدمات بالحرمين الشريفين رؤية المملكة (2030).