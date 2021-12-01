بالفيديو.. مشجع يفاوض سالم الدوسري من أجل الانضمام للوصل الإماراتي

ظهر نجم فريق الهلال، سالم الدوسري، في مقطع فيديو نشره أحد مشجعي الأندية الإماراتية، وهو يحاول إقناع اللاعب بالانضمام إلى صفوف فريق نادي الوصل الإماراتي.
وشهد مقطع الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشجعا إماراتيا وهو يفاوض نجم الهلال قائلا: “تعال إلى الوصل الإماراتي”، ليرد عليه الدوسري شاكرًا إياه، بينما علق المشجع: “أفضل جناح في آسيا”.
وكان “الدوسري” فاز مع نادي الهلال الأسبوع الماضي، بلقب دوري أبطال آسيا 2021، بعد الفوز على نادي بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي بهدفين دون رد، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.
وحصل سالم الدوسري على راحة خلال الفترة الحالية، رفقة كافة لاعبي فريقه، وحتى الثاني من ديسمبر الجاري، مستغلين فترة التوقف لمشاركة “الأخضر” في كاس العرب 2021، للحصول على الراحة.
وفق “أخبار 24”.