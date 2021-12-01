“الحمدان” يقود هجوم “الأخضر” أمام “الأردن”

أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني، لورينت بونادي، التشكيل الذي سيخوض به مباراته اليوم (الأربعاء)، أمام نظيره الأردن ضمن منافسات بطولة كأس العرب.
وجاء تشكيل المنتخب الوطني للمباراة كالتالي:
حارس مرمى: محمد اليامي.
خط الدفاع: متعب الحربي، خليفة الدوسري، وليد الأحمد، مهند الشنقيطي.
خط الوسط: بدر منشي، سعود عبد الحميد، تركي العمار.
خط الهجوم: أيمن يحيى، عبدالله الحمدان، علي مجرشي.
وجاءت دكة بدلاؤ المنتخب كالتالي: زيد البواردي، نواف العقيدي، نواف بوشل، سليمان هزازي، مشعل صبياني، نايف الماس، خالد الغامدي، إبراهيم محنشي، محمد القحطاني، هيثم عسيري، عبدالله رديف. وفق “أخبار 24”.