كيف يؤثر الطعام الساخن والبارد على أجسادنا بطرق مختلفة؟.. إليك هذه الحقائق

يكون للآيس كريم طعم لذيذ عندما تناوله باردًا، فيما تزداد ملوحة بعض اللحوم عند تناولها ساخنة، والأمر لا يقف عند المذاق الجيد المستحب وحسب، بل يؤثر كل نوع من الطعام سواء كان باردًا أم ساخنًا على الجسد بطريقة مختلفة.
وكشف استطلاع أجراه موقع “برايت سايد” عن حقائق متعددة عن كيفية تأثير الطعام الساخن والبارد في جسم الإنسان، وهي كالتالي:
اختلاف السعرات الحرارية
أظهرت الدراسات الحديثة أن هناك اعتقادا شائعا بأن الطعام الساخن يحتوي على سعرات حرارية أكثر، ومع ذلك فإن الذين يختارون الأطباق الباردة يميلون إلى استهلاك سعرات حرارية أكثر، إذ يستهلكون ما لا يقل عن 31٪ من السعرات الحرارية، و37٪ على الأقل من الدهون، وأكثر من 22٪ من الكربوهيدرات، وقد يكون من الأفضل للمرء المزج بين طبق سلطة باردة مع الطعام الساخن.
الجهد المبذول في هضم الطعام
تهضم أجسادنا الطعام عندما يصل إلى درجة حرارة الجسم الأساسية، وهو ما يعني أنه عندما نأكل شيئًا باردًا، تضاعف أجسادنا الجهد من أجل تدفئة الطعام أولًا ثم هضمه، وبينت الدراسات أن الحساء الساخن يستغرق 15 دقيقة لهضمه، بينما يستغرق هضم منتجات الألبان من 30 دقيقة إلى ساعتين.
وهذا لا يعني أنه يجب عليك التوقف عن تناول الأطعمة الباردة، وإنما الأفضل إبقاؤها في فمك لفترة أطول حتى تبدأ الإنزيمات في تكسيرها أثناء تدفئتها.
امتصاص الطعام
نتيجة لكون الطعام الدافئ سهل الهضم، يمتص الجسم جميع العناصر الغذائية بشكل أسرع، ورغم ذلك فإن طهي بعض الخضراوات والفواكه قد يؤثر على الفيتامينات والمعادن الموجودة بها، ولذلك يمكنك أن تطهو الخضراوات والفواكه بشكل أقل من اللحوم والدواجن، وضع في اعتبارك أنها لا يجب أن تكون مهروسة بشكل كامل. وفق “أخبار 24”.
تأثير الماء الساخن والبارد على الجسم
الماء البارد يساعد في زيادة قدرتك على التحمل خاصة لممارسي التمرينات الرياضية، فيما يجعلك الماء الساخن تشرب كميات أقل مما يؤدي للجفاف، ويعد شرب الماء عند درجة حرارة تعادل 16 درجة مئوية، هو الخيار الأفضل.
الطعام الساخن والشبع
يجعلك الطعام الساخن تشعر بالشبع لفترة أطول من الطعام البارد، وتتسبب العناصر الغذائية الممتصة منه في جعل مذاقه أفضل، وهو ما يعطيك إشارات بالرضا عن الطعام، وتقل السرعة التي تستهلك بها طبقك، كما يعد تناول الطعام الساخن، سببًا من أسباب تناولك الطعام ببطء، وهو ما يقمع شهيتك لفترة أطول، ومن أفضل هذه الأطعمة “الحساء” أو الشوربة.
الشعور بالدفء
يعد نوعا الطعام البارد والساخن متساويين في رفع درجة حرارة الجسم، فعندما تتناول الشوربة أو الشاي أو القهوة تشعر بالدف، وعندما تتناول الآيس كريم أيضًا، رغم كونه يجعلك تشعر بالقشعريرة عندما تأكله في الأشهر الباردة، إلا أنه بعد هذه القشعريرة سيجعلك تشعر بالدفء.
ويرجع سبب ذلك إلى احتواء الأطعمة الباردة أو المثلجة على الدهون والبروتينات، وما يحتاجه الجسم من جهد لهضمها، ما يرفع من درجة حرارة جسمك، ويجعلك تشعر بالدفء.
صحة الأمعاء
عندما تطبخ وجبة على درجة حرارة أعلى من 65 درجة مئوية، فمن الصعب جدًا على أي كائنات دقيقة كالبكتريا، البقاء على قيد الحياة، وبالتالي فلن تسبب لك الأذى، أما الطعام البارد، فمن الممكن أن يزعج المعدة، ويجعلك تشعر بالغثيان، أو تكوين الغازات المعدية، ما يؤدي لشعورك بالانتفاخ واضطراب الهضم.