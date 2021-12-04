ولي العهد يستعرض مع ماكرون العلاقات السعودية الفرنسية ومستجدات الشرق الأوسط

استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (السبت)، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر السلام بجدة.
ونقل ولي العهد للرئيس الفرنسي، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، فيما حمّله ماكرون نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين.
واستعرض الجانبان أوجه العلاقات السعودية الفرنسية، ومجالات الشراكة القائمة بين البلدين، إضافةً إلى بحث آفاق التعاون الثنائي وفرص تطويره وفق رؤية المملكة 2030.
كما جرى خلال الاستقبال استعراض مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلم الدوليين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك.
وحضر الاستقبال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، ووزير الدول عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، ووزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد الرويلي.
فيما حضر من الجانب الفرنسي وزير أوروبا والشؤون الخارجية جان لودريان، ووزيرة القوات المسلحة فلورانس بارلي، ووزيرة الثقافة روزلين باشلو، والمكلف عن التجارة الخارجية والاستقطاب لدى وزارة أوروبا والشؤون الخارجية فرانك ريستير، والسفير الفرنسي لدى المملكة لودوفيك بوي، ورئيس الأركان الخاصة للرئيس الأميرال جان فيليب رولان، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الآخرين. وفق “أخبار 24”.
وأقام الأمير محمد بن سلمان، مأدبة غداء عمل لماكرون، بحضور ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وجانب من الأمراء والوزراء.
سمو #ولي_العهد والرئيس الفرنسي يستعرضان العلاقات الثنائية ومجالات الشراكة وآفاق التعاون ومستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.#واس pic.twitter.com/FjfR8YXFVi
— واس الأخبار الملكية (@spagov) December 4, 2021
سمو #ولي_العهد يقيم مأدبة غداء عمل لفخامة الرئيس الفرنسي #ماكرون، بحضور سمو ولي عهد مملكة #البحرين.https://t.co/lzTsaDd7vN#واس pic.twitter.com/nuVNskzRMT
— واس الأخبار الملكية (@spagov) December 4, 2021