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جديد المحليات > بينهم شخص أساء لجهات مختلفة.. “الأمن العام” يستعرض أبرز القضايا المقبوض على مرتكبيها
04/12/2021   10:34 م

بينهم شخص أساء لجهات مختلفة.. “الأمن العام” يستعرض أبرز القضايا المقبوض على مرتكبيها

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تمكنت الجهات الأمنية في عدد من مناطق المملكة، من القبض على مواطنين ومقيمين خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك لتورطهم في جرائم مختلفة.

ونشر الأمن العام مقطع فيديو للمخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم، من بينها القبض على مقيمين من الجنسية البنجلاديشية قاما بالاعتداء على آخر من الجنسية الهندية بالضرب وسلباه مبلغًا ماليًا في القصيم.

وشملت المخالفات القبض على 5 مواطنين استولوا على مركبات تحت التهديد بسلاح ناري في الرياض، ثم قاموا باستخدامها في ارتكاب جرائم اقتحام وسرقة منازل وسلب عمال ثم إحراق هذه المركبات. وفق “أخبار 24”.

كما أُلقي القبض على شخص في مكة المكرمة نشر ادعاءات في أحد مواقع التواصل الاجتماعي تحوي مضامين مسيئة لعدد من الجهات.

بينهم شخص أساء لجهات مختلفة.. “الأمن العام” يستعرض أبرز القضايا المقبوض على مرتكبيها

جديد المحليات
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