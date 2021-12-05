استشاري يُعلق على إصابة فتاة بحروق بوجهها بعد ذهابها لعيادة تجميل.. ويكشف المسؤول عن الخطأ

علق استشاري جراحة التجميل والترميم الدكتور محمد خان، على واقعة إصابة فتاة بحروق في وجهها بعد ذهابها لعيادة تجميل أعلن عنها أحد المشاهير.
وقال الدكتور خان خلال لقائه ببرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إن الليزر عبارة عن استخدام طاقة لعمل حرق محدد ومقنن في منطقة معينة في الجلد؛ بهدف حدوث تحسن فيها بعد تلاشي آثار الحرق، معلقاً على صورة الفتاة التي تعرضت للحرق بوجهها؛ إثر خضوعها لعملية تجميل باستخدام الليزر بأنه لابد من معرفة المدة الزمنية بعد إجراء العملية، ونوع الليزر المستخدم.
ولفت إلى أن الفتاة التي تعرضت للحرق لم تأخذ كل المعلومات الكافية قبل إجراء العملية بشأن معرفة الآثار الجانبية وما إلى غير ذلك من قبل الطبيب المختص، مبيناً أن آثار الحروق إذا كانت خلال العشرة أيام الأولى بعد العملية فإنها ستزول، وإذا تجاوزت آثار الحروق الـ6 أسابيع فإنها حروق عميقة. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن الخطأ الأساسي في هذه الواقعة يقع على عاتق المعلن؛ لأنه يجب عليه التحقق من الشيء الذي يطرحه للمتابعين الذين وضعوا ثقتهم به، قبل أن ينصحهم بالتوجه إلى طبيب معين وإجراء مثل هذه العمليات.
د.محمد خان .. استشاري جراحة التجميل والترميم يشرح آلية عمل تقنية الليزر ويعلق على واقعة إصابة فتاة بحروق بالغة بعد ذهابها لعيادة تجميل أعلن عنها أحد المشاهير#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/L0mJbru5ir
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 4, 2021
د.محمد خان .. استشاري جراحة التجميل والترميم : الخطأ الأساسي في واقعة الفتاة ضحية عيادة التجميل يقع على المعلن #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/0iJ2oygfcs
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 4, 2021