استشاري يكشف عن أبرز أسباب ارتجاع المريء و”الحرقان”.. وطريقة العلاج

كشف استشاري ومدير مركز جراحة السمنة الاستقلالية بمدينة الملك سعود الطبية الدكتور إبراهيم العنزي، عن أبرز أسباب ارتجاع المريء والحرقان، وما هي طريقة العلاج المناسبة للقضاء عليهما.
وقال الدكتور العنزي خلال مداخلة بـ”برنامج 120″ على قناة “الإخبارية”، إن أسباب ارتجاع المريء والحرقان تكمن في السمنة والتدخين وتناول القهوة يومياً بكثرة، إلى جانب العصائر الحمضية، كالبرتقال والليمون وغيرهما، مشيراً إلى أن ارتجاع المريء والحرقان يعدان من الأمراض المزمنة التي تحتاج إلى مراجعة الطبيب.
وأضاف أن لجوء بعض المرضى إلى تناول الحليب والخيار من أجل القضاء على الحرقان أو ارتجاع المريء أمر لا أساس له من الصحة، وقد يكون حلاً مؤقتاً عند بعض الأشخاص، ولكنه لا يقضي على المشكلة. وفق “أخبار 24”.
ونصح المرضى بضرورة تغيير نمط حياتهم والابتعاد عن الأشياء التي تسبب ارتجاع المريء أو الحرقان، مثل الإقلاع عن التدخين، وإنزال الوزن، وخفض الصوت العالي، وتناول القهوة بما يعادل كوباً أو كوبين يومياً للأشخاص الذين اعتادوا عليها، والابتعاد عن الحمضيات.
فيديو | د. إبراهيم العنزي: السمنة والتدخين والقهوة أبرز أسباب الارتجاع المريئي و 50% من المصابين بالسمنة لديهم الارتجاع المريئي #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/5XvvKVCDjW
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 4, 2021
فيديو | د. إبراهيم العنزي: تناول القهوة لا يتجاوز مرتين يوميا وأكثر من ذلك قد يسبب الارتجاع المريئي و”الحرقان” وتناول الحليب والخيار لا يحل المشكلة #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/Wy2ZPbkxYg
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 4, 2021