نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > أخصائي يُحذر من مخاطر إقبال السيدات على التدخين.. بينها الإصابة بسرطان عنق الرحم
05/12/2021   7:10 ص

أخصائي يُحذر من مخاطر إقبال السيدات على التدخين.. بينها الإصابة بسرطان عنق الرحم

+ = -
547

حذّر أخصائي علاج التبغ بمكافحة التدخين بمكة، الدكتور محمد قاري، من المخاطر الصحية للإقبال على التدخين من قبل السيدات، داعياً إلى ضرورة مكافحة ذلك.

وقال قاري في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن النساء تصيبهن نفس الأمراض التي تُصيب الرجال، إلى جانب إمكانية إصابتهن بأمراض أخرى تخص فئتهن مثل ارتفاع الإصابة ببعض أنواع السرطانات مثل سرطان عنق الرحم.

وأضاف أن التدخين عند النساء قد يؤثر على هرمون “الاستروجين” لديهن فيُسبب لهن انخفاضاً في معدلات الخصوبة، وكذلك إصابة الأجنّة بتشوهات أو الوفاة المبكرة لها. وفق “أخبار 24”.

وكان تقرير حديث لوزارة الصحة قد كشف عن ارتفاع نسبة التدخين في صفوف حملة الشهادات العليا مقارنة بغيرهم؛ حيث وصلت إلى 44%، فيما كانت النسب أعلى بين المطلقين مقارنة بالأزواج والزوجات المستقرين بحياتهم الأسرية.

أخصائي يُحذر من مخاطر إقبال السيدات على التدخين.. بينها الإصابة بسرطان عنق الرحم

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885187964.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.