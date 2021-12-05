أخصائي يُحذر من مخاطر إقبال السيدات على التدخين.. بينها الإصابة بسرطان عنق الرحم

حذّر أخصائي علاج التبغ بمكافحة التدخين بمكة، الدكتور محمد قاري، من المخاطر الصحية للإقبال على التدخين من قبل السيدات، داعياً إلى ضرورة مكافحة ذلك.
وقال قاري في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن النساء تصيبهن نفس الأمراض التي تُصيب الرجال، إلى جانب إمكانية إصابتهن بأمراض أخرى تخص فئتهن مثل ارتفاع الإصابة ببعض أنواع السرطانات مثل سرطان عنق الرحم.
وأضاف أن التدخين عند النساء قد يؤثر على هرمون “الاستروجين” لديهن فيُسبب لهن انخفاضاً في معدلات الخصوبة، وكذلك إصابة الأجنّة بتشوهات أو الوفاة المبكرة لها. وفق “أخبار 24”.
وكان تقرير حديث لوزارة الصحة قد كشف عن ارتفاع نسبة التدخين في صفوف حملة الشهادات العليا مقارنة بغيرهم؛ حيث وصلت إلى 44%، فيما كانت النسب أعلى بين المطلقين مقارنة بالأزواج والزوجات المستقرين بحياتهم الأسرية.
فيديو | ارتفاع عدد المدخنين من النساء.. و د. محمد قاري لـ #برنامج_120: التدخين يسبب سرطان عنق الرحم وانخفاض الخصوبة ووفاة الأجنة #الإخبارية pic.twitter.com/mWaNU0nHj2
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 4, 2021