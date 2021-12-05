أخصائي تغذية يوضح كيف يمكن تجنب زيادة الوزن في الشتاء

قال أخصائي التغذية إبراهيم العريفي، إن البرودة التي يشعر بها الشخص خلال فصل الشتاء واحتياج الجسم للسعرات الحرارية ليست مبرراً لزيادة الوزن.
وأوضح العريفي خلال لقائه ببرنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، أن التحكم بالسعرات الحرارية وتجنب زيادة الوزن يكونان من خلال ممارسة الرياضة سواء في المنزل أو ممارسة رياضة المشي، مبيناً أنه يمكن تناول بعض المشروبات مثل الشاي الأخضر والزنجبيل، إلى جانب الفلفل الحار.
وأضاف أنه يجب البعد عن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية مثل السمن والعسل وغيرهما من الأكلات الشعبية، مستشهداً بقول الله سبحانه وتعالى: “كلوا واشربوا ولا تسرفوا”. وفق “أخبار 24”.
فيديو | أخصائي التغذية إبراهيم العريفي لـ #نشرة_النهار:
يجب ممارسة الرياضة خلال فصل الشتاء والتحكم بالسعرات الحرارية لتجنب زيادة الوزن #الإخبارية pic.twitter.com/I1KOuewiNn
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 4, 2021