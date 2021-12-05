استشاري يوضح كيف تؤثر الضغوطات النفسية على صحة القلب

أوضح استشاري قسطرة القلب الدكتور وائل قشقري كيف تؤثر الضغوطات النفسية والعملية وأسلوب الحياة اليومي على صحة القلب.
وقال الدكتور قشقري خلال مداخلة ببرنامج “النهار” على قناة “الإخبارية”، إن الضغوطات النفسية التي يتعرض لها الشخص تؤثر بشكل مباشر على القلب، مبيناً أنها تسبب ضعف الجزء الأمامي من القلب ويُعرف حالياً بمرض “انكسار القلب”؛ وذلك نتيجة التعرض لخبر سيئ.
وأضاف أن الضغوطات العملية لدى بعض الموظفين تؤدي للإحباط وزيادة ضغط الدم، فضلاً عن أنها تؤثر على القلب بشكل غير مباشر، مشيراً إلى أن تهيئة بيئة العمل تساعد على تجاوز مثل هذه المشكلات. وفق “أخبار 24”.
فيديو | أسلوب الحياة اليومي يؤثر على صحة القلب..
واستشاري قسطرة القلب د.وائل قشقري لـ #نشرة_النهار:
الضغوطات النفسية تؤثر بشكل مباشر وكبير على القلب.. والضغوطات العملية لدى بعض الموظفين تؤدي للإحباط وزيادة ضغط الدم #الإخبارية pic.twitter.com/vvc8UzoX6V
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 4, 2021