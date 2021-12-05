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جديد المحليات > “الموارد البشرية” تودع معاشات “الضمان الاجتماعي” لشهر جمادى الأولى
05/12/2021   6:41 م

“الموارد البشرية” تودع معاشات “الضمان الاجتماعي” لشهر جمادى الأولى

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أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، معاشات “الضمان الاجتماعي” لشهر جمادى الأولى، في الحسابات البنكية للمستفيدات والمستفيدين بشكلٍ مباشر، حيث اشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية للغذاء وتسديد فواتير الكهرباء.

وتسعى الوزارة إلى تمّكين مستفيدي الضمان الاجتماعي عبر تزويدهم بالممكنات التي تساعدهم في الاعتماد على الذات، من خلال إقامة ملتقيات التمّكين لتأهليهم وتدريبهم ونشر ثقافة العمل لديهم للحصول على فرص وظيفية متنوعة بما يتوافق مع قدراتهم ومهاراتهم.

وفي هذا السياق، عقدت الوزارة الشهر الماضي ملتقى تمكين في مدينة جدة، أتاحت فيه أكثر من 1100 فرصةٍ وظيفيةٍ للمستفيدين، وقدمت عدداً من الدورات التدريبية المؤهلة لسوق العمل. وفق “أخبار 24”.

“الموارد البشرية” تودع معاشات “الضمان الاجتماعي” لشهر جمادى الأولى

جديد المحليات
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