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رياضة > شاهد.. الأمير تركي الفيصل بصحبة نجله وزير الرياضة في حلبة جدة وصورهما تخطف الأنظار
05/12/2021   6:40 م

شاهد.. الأمير تركي الفيصل بصحبة نجله وزير الرياضة في حلبة جدة وصورهما تخطف الأنظار

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ظهر رئيس الاستخبارات العامة الأسبق الأمير تركي الفيصل، في لقطة عفوية، خلال استقبال نجله وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، له في حلبة كورنيش جدة.

وكان الأمير عبدالعزيز يرحب بقدوم والده بحفاوة بالغة، وحظيت الصور التي انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي على إعجاب وثناء المغردين، خاصة وأنها تبين فخر الأب واعتزازه بنجاح ابنه.

كما ظهر الأمير تركي في مقطع فيديو أثناء تجوله بالزي الرياضي داخل حلبة كورنيش جدة، داعما لنجله الأمير عبدالعزيز خلال منافسات سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 لعام 2021.

يُذكر أن المملكة تستضيف على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 3 وحتى 5 من شهرِ ديسمبر الجاري سباق فورمولا1 لعام 2021. وفق “أخبار 24”.

وانتهت، أمس (السبت)، منافسات التجارب الحرة الثالثة للجولة الـ21 (ما قبل الأخيرة) من سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1 لعام 2021، حيث احتل ماكس فيرشتاين المركز الأول في التجارب الحرة الثالثة، متفوقا على لويس هاميلتون الذي نجح في تصدر المرحلتين الأولى والثانية.

لأمير تركي الفيصل بصحبة نجله وزير الرياضة في حلبة جدة وصورهما تخطف الأنظار

لأمير تركي الفيصل بصحبة نجله وزير الرياضة في حلبة جدة وصورهما تخطف الأنظار

شاهد.. الأمير تركي الفيصل بصحبة نجله وزير الرياضة في حلبة جدة وصورهما تخطف الأنظار

رياضة
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