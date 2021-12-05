شاهد.. الأمير تركي الفيصل بصحبة نجله وزير الرياضة في حلبة جدة وصورهما تخطف الأنظار

ظهر رئيس الاستخبارات العامة الأسبق الأمير تركي الفيصل، في لقطة عفوية، خلال استقبال نجله وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، له في حلبة كورنيش جدة.
وكان الأمير عبدالعزيز يرحب بقدوم والده بحفاوة بالغة، وحظيت الصور التي انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي على إعجاب وثناء المغردين، خاصة وأنها تبين فخر الأب واعتزازه بنجاح ابنه.
كما ظهر الأمير تركي في مقطع فيديو أثناء تجوله بالزي الرياضي داخل حلبة كورنيش جدة، داعما لنجله الأمير عبدالعزيز خلال منافسات سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 لعام 2021.
يُذكر أن المملكة تستضيف على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 3 وحتى 5 من شهرِ ديسمبر الجاري سباق فورمولا1 لعام 2021. وفق “أخبار 24”.
وانتهت، أمس (السبت)، منافسات التجارب الحرة الثالثة للجولة الـ21 (ما قبل الأخيرة) من سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1 لعام 2021، حيث احتل ماكس فيرشتاين المركز الأول في التجارب الحرة الثالثة، متفوقا على لويس هاميلتون الذي نجح في تصدر المرحلتين الأولى والثانية.
سـمـو الأمـير #تركي_الفيصل
وسمو الأمـير #مشعل_بن_ماجد
وسمو الأمـير #عبدالعزيز_بن_تركي_الفيصل
وزير #الرياضة في جوله بـ #الفورمولا1 #فورمولا1 #فورملا1_في_السعودية @AbdulazizTF @KSAF_SAMF pic.twitter.com/WjRfrDBNQ5
— صور آل سعود (@alsaud1ksa) December 4, 2021
سـمـو الأمـير #تركي_الفيصل
وسمو الأمـير #سلطان_بن_سلمان
وسمو الأمـير #عبدالعزيز_بن_تركي_الفيصل
قبل قليل في #الفورمولا1 بـ #جدة#فورمولا1_في_السعودية 🇸🇦❤️ pic.twitter.com/qbWznSfjMB
— صور آل سعود (@alsaud1ksa) December 4, 2021