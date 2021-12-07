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جديد المحليات > “الوزراء” يوافق على تعديل بعض مواد نظام مكافحة الرشوة
07/12/2021   7:58 م

“الوزراء” يوافق على تعديل بعض مواد نظام مكافحة الرشوة

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وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على تعديل بعض المواد من نظام مكافحة الرشوة.

وشملت التعديلات التي تمت الموافقة عليها تعديلًا بالمادة 15، لتكون بنص “يحكم على من تثبت إدانته في جريمة الرشوة بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة محل الجريمة متى كان ذلك ممكنًا، أو مصادرة قيمته بحسب الأحوال، ومصادرة أي عائدات ترتبت من ذلك المال أو الميزة أو الفائدة”. وفق “أخبار 24”.

وتضمنت التعديلات أيضًا إحلال عبارة “كل شخص” محل عبارة “كل موظف عام” بالمادة 5 من النظام، وتعديل الفقرة 8 لتكون بنص “الموظف العمومي الأجنبي وموظفو المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصنيف الأعمال التجارية الدولية”.

“الوزراء” يوافق على تعديل بعض مواد نظام مكافحة الرشوة

جديد المحليات
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