لتوسيع الخيارات للسياح.. الخطيب: “هيلتون” ستزيد فنادقها في المملكة من 15 إلى 75

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب اليوم (الثلاثاء) أن سلسلة فنادق هيلتون العالمية ستوسع وجودها في المملكة برفع فنادقها من 15 إلى 75.
وأوضح بعد اجتماعه مع الرئيس التنفيذي لفنادق هيلتون كريس ناسيتا، أن هذه الخطوة تعكس الثقة العالمية في تقدم المملكة في تطوير منظومة السياحة وتنميتها.
وبين أن الهدف من العمل مع الشركات الرائدة عالميًا مثل هيلتون هو توسيع نطاق وحجم الخيارات المتاحة للسياح، وزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي إلى 10% بحلول 2030 وإنعاش قطاع السياحة محليا وعالميا من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
وفق “أخبار 24”.