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رياضة > بـ”زغرودة وعريس رومانسي”.. زوجان مصريان يحتفلان بزفافهما في مونديال كأس العرب
08/12/2021   10:44 ص

بـ”زغرودة وعريس رومانسي”.. زوجان مصريان يحتفلان بزفافهما في مونديال كأس العرب

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شهد استاد الجنوب بمدينة الوكرة، مساء يوم أمس (الثلاثاء)، احتفال زوجين مصريين بزفافهما عقب نهاية المباراة التي أقيمت بين منتخبي مصر والجزائر، ضمن منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم 2021، المقامة حاليا في قطر.

وجاء الزوجان إلى الاستاد بملابس الزفاف، مؤكدين، خلال حديثهما في برنامج “المجلس” المذاع على “قنوات الكأس الرياضية”، أنه برغم أن زواجهما تم قبل أيام إلا أنهما حرصا على الاحتفال به داخل الاستاد بقطر.

وتفاعل عدد من الجماهير التي حضرت إلى الاستاد مع العروسين، وقدموا لهما التهاني بـ”الزغاريد” والمباركات، فيما وصفت العروس زوجها بأنه عريس رومانسي. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن مباراة منتخبي مصر والجزائر انتهت يوم أمس بالتعادل بهدف لكل منهما، وذلك في ختام منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب لكرة القدم.

بـ”زغرودة وعريس رومانسي”.. زوجان مصريان يحتفلان بزفافهما في مونديال كأس العرب

رياضة
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