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جديد المحليات > موجة غبار تجتاح الرياض.. و”الإنذار المبكر” يحدد نطاق تأثيرها
09/12/2021   10:51 م

موجة غبار تجتاح الرياض.. و”الإنذار المبكر” يحدد نطاق تأثيرها

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اجتاحت موجة غبار مساء اليوم (الخميس) العاصمة الرياض، ما أدى إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية بالطرق والشوارع.

وكان نظام الإنذار المبكر بالمركز الوطني للأرصاد، قد أصدر تنبيهًا اليوم لمنطقة الرياض، بأتربة مثارة يرافقها نشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، مبينًا أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11:55 مساء.

وأوضح أن نطاق الحالة يشمل العاصمة الرياض، ومحافظات المجمعة، ثادق، شقراء، الحريق، الخرج، الدرعية، الدلم، المزاحمية، حريملاء، حوطة بني تميم، رماح، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة. وفق “أخبار 24”.

موجة غبار تجتاح الرياض.. و”الإنذار المبكر” يحدد نطاق تأثيرها

جديد المحليات
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